Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında önemli açıklamalar | Video

10.01.2023 | 15:16

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, esnafa pandemi ve sonrasında verilen destek miktarını hatırlattı, destek paketi limitinin artırıldığının müjdesini verdi. Erdoğan, 6'lı masanın ortaya attığı, 'Cumhurbaşkanı 6 genel başkanın onayını alarak karar alacak' şeklindeki yönetim önerisine göndermede bulundu, "6 kaptan bir gemiyi batırır." ifadelerini kullandı.

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