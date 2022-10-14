Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.