SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın temeller atılıyor! | Video

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Gaziantep'te 7.087 konut ve köy evinin, Kilis'te de 649 konut ve köy evinin temellerinin atılacağını duyurdu.