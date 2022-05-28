Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali'nin ardından panikleyen YPG/PKK'lılar A Haber Drone'una ateş açtı! | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali'nin ardından panikleyen YPG/PKK'lılar A Haber Drone'una ateş açtı! | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali'nin ardından panikleyen YPG/PKK'lılar A Haber Drone'una ateş açtı! | Video

28.05.2022 | 12:11

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A Haber ekibi Suriye'nin Mare şehrinde terör inlerini görüntüledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Operasyon sinyali"nin ardından iyice panikleyen YPG/PKK'lı teröristler, A Haber Drone'una da ateş açtı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları canlı yayında aktardı..

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