Video Haber SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! | Video

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! | Video

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! | Video
17.05.2021 | 21:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte 17 Mayıs bugünkü Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum | Video 01:05
Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte 17 Mayıs bugünkü Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum | Video 17.05.2021 | 23:10
PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kimdir? Detaylar A Haber'de... | Video 01:06
PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kimdir? Detaylar A Haber'de... | Video 17.05.2021 | 22:58
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! | Video 52:34
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! | Video 17.05.2021 | 21:35
Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi | Video 00:21
Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi | Video 17.05.2021 | 21:50
MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’dan A Haber’e özel açıklamalar | Video 05:48
MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’dan A Haber’e özel açıklamalar | Video 17.05.2021 | 21:43
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, etkisiz hale getirilen terörist Sofi Nurettin'le ilgili bilinmeyenleri anlattı | Video 15:39
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, etkisiz hale getirilen terörist Sofi Nurettin'le ilgili bilinmeyenleri anlattı | Video 17.05.2021 | 21:07
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Avusturya’ya tepki gösterdi | Video 01:49
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Avusturya’ya tepki gösterdi | Video 17.05.2021 | 21:06
Başkan Erdoğan, ‘Kontrollü Normalleşme Takvimi'ni açıkladı | Video 03:04
Başkan Erdoğan, ‘Kontrollü Normalleşme Takvimi'ni açıkladı | Video 17.05.2021 | 20:55
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi! Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz | Video 03:01
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi! "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" | Video 17.05.2021 | 20:37
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları sonrası önemli açıklamalar 52:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları sonrası önemli açıklamalar 17.05.2021 | 20:27
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan çiftçiye müjdeyi verdi! 2021 yılı yaş çay alım fiyatları belli oldu | Video 03:37
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan çiftçiye müjdeyi verdi! 2021 yılı yaş çay alım fiyatları belli oldu | Video 17.05.2021 | 20:18
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi | Video 02:25
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi | Video 17.05.2021 | 20:15
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan duyurmuştu! Esnafa destek paketinin detayları belli oldu | Video 02:47
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan duyurmuştu! Esnafa destek paketinin detayları belli oldu | Video 17.05.2021 | 19:55
Haftanın ilk gününde piyasalarda durum ne? Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? | Video 00:50
Haftanın ilk gününde piyasalarda durum ne? Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? | Video 17.05.2021 | 19:22
Son Dakika Haberi: Thodex vurgununda flaş gelişme! İlk haciz işlemi gerçekleştirildi | Video 00:25
Son Dakika Haberi: Thodex vurgununda flaş gelişme! İlk haciz işlemi gerçekleştirildi | Video 17.05.2021 | 19:01
Son dakika: BM'den Filistin hamlesi: Perşembe günü toplanacak | Video 01:14
Son dakika: BM'den Filistin hamlesi: Perşembe günü toplanacak | Video 17.05.2021 | 18:40
İsrail saldırısında eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli babanın metaneti hayran bıraktı | Video 01:15
İsrail saldırısında eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli babanın metaneti hayran bıraktı | Video 17.05.2021 | 18:34
Kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu arttı | Video 02:37
Kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu arttı | Video 17.05.2021 | 17:58
İsrail Gazze’de nereleri vuruyor? Şeyh Cerrah neden hedef alınıyor? | Video 10:51
İsrail Gazze’de nereleri vuruyor? Şeyh Cerrah neden hedef alınıyor? | Video 17.05.2021 | 17:39
Thodex’e ilk haciz! Thodex’in ofisine icra memurları gitti | Video 02:16
Thodex’e ilk haciz! Thodex’in ofisine icra memurları gitti | Video 17.05.2021 | 17:43

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı’nda, mevcut sokağa çıkma yasağı, aşılarda son durum, salgın süreci ve vaka sayısı, esnafa destek paketi gibi birçok önemli konu ele alındı. Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflara iki grup halinde destek olunacağını ifade etti. Erdoğan 2 gruba toplamda 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verileceğini vurguladı. İşte detaylar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA