Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
Irak'ta araç galerisinde yangın: 10 araç küle döndü | Video 08.08.2021 | 23:44
00:08
00:43
20:48
01:19
01:23
Yunanistan’da uçak düştü | Video 08.08.2021 | 20:10
00:31
00:55
00:10
Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü | Video 08.08.2021 | 19:01
01:22
00:31
İzmir'de servis şarampole yuvarlandı! Kaza yerinden ilk görüntüler | Video 08.08.2021 | 18:26
02:20
Son dakika: Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü | Video 08.08.2021 | 18:11
02:35
Yunanistan, göçmenleri ıssız adaya bırakıp ölüme terk etti | Video 08.08.2021 | 11:52
00:40
03:18
Türkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adım | Video 08.08.2021 | 10:33
03:19
SON DAKİKA: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli "Herkese umut ışığı olsun" 07.08.2021 | 17:50
02:47
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: ‘Gönülsüz’sünüz... 07.08.2021 | 16:47
04:25
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, THK’yı nasıl kurtarır? 07.08.2021 | 16:45
04:11
Okan Müderrisoğlu | MGK bildirisi! Yangınlar... Bölgesel denklemler... 07.08.2021 | 16:44
04:21
Hasan Basri Yalçın | Kutuplaşma hikâyesi 07.08.2021 | 16:41
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir." dedi.