Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir." dedi.