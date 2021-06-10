Son dakika: Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı | Video

Son dakika haberi... Nişantaşı'nda N.N.A. ve Y.F adlı kadınlara saldırdığı iddia edilen Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Eray Çakın'ın tutuklanmasına karar verdi.