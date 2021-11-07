Son dakika: Batman'da gençlerle buluşma... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bulunan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları...