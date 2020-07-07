Son dakika: Betül Aşçı isimli kadın kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:17
03:07
01:50
CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na tepki! "CHP bunu hak etmiyor" | Video 07.07.2020 | 14:16
00:57
02:43
03:51
Son dakika: 'Neowise' kuyruklu yıldızı dünyaya çarpacak mı? 07.07.2020 | 13:04
00:44
00:12
00:59
03:26
02:11
Haliç'teki kirlilik vatandaşları isyan ettirdi | Video 07.07.2020 | 11:32
03:59
İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi | Video 07.07.2020 | 11:10
02:14
02:44
01:05
Fuhuş şebekesinin şifresi "makarna" | Video 07.07.2020 | 10:29
07:56
03:36
Son dakika: ABD savaş gemisi “USS Porter” İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 07.07.2020 | 10:06
01:50
01:55
03:59
Esenyurt'ta 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı | Video 07.07.2020 | 09:39
Son dakika haberi: Sosyal medya, küçük kız kardeşine sigara içirmeye çalışan ve bu görüntüleri yayınlayan Betül Aşçı isimli kadını konuşuyor. İstanbul yaşadığı iddia edilen Betül Aşçı isimli kişi, sosyal medya uygulaması Instagram canlı yayınında skandal bir olaya imza attı. Elinde sigara ile canlı yayın yapan Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Betül Aşçı'ya tepki yağarken Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hashtagi Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtag'lerinden oldu.