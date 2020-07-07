Son dakika: Betül Aşçı isimli kadın kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! | Video

Son dakika haberi: Sosyal medya, küçük kız kardeşine sigara içirmeye çalışan ve bu görüntüleri yayınlayan Betül Aşçı isimli kadını konuşuyor. İstanbul yaşadığı iddia edilen Betül Aşçı isimli kişi, sosyal medya uygulaması Instagram canlı yayınında skandal bir olaya imza attı. Elinde sigara ile canlı yayın yapan Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Betül Aşçı'ya tepki yağarken Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hashtagi Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtag'lerinden oldu.