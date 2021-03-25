Son dakika: Biden'dan Afganistan açıklaması: 1 Mayıs'a kadar çok zor! | Video

ABD Başkanı Joe Biden ilk basın toplantısını düzenledi. Biden toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs’a kadar çekilmesinin “zor” olduğunu ifade ederek, Afganistan’da “uzun süre” kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.