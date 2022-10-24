SON DAKİKA | Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Çelik'ten açıklama: Araba takla attı ve kayalıklara çarptı | Video

Son dakika haberi... AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı ziyaret etti. Çelik, "Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı çok ciddi bir kazaydı. Sayın başbakanımızın tabi ki sıkıntıları var tabi ki ciddi bir kaza atlattı ama fiziken giderek daha iyi bir şekilde, hafif yürüyüş yapabiliyor" dedi.