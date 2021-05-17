Son dakika: BM'den Filistin hamlesi: Perşembe günü toplanacak | Video

Son Dakika Haberi... İsrail'in Filistinlilere yönelik olarak başlattığı saldırılar hala devam ediyor. Saldırıda onlarca kişi hayatını kaybederken, geçtiğimiz hafta toplanan BMGK İsrail'e yaptırım kararı almamıştı. Bu durum tüm dünyada tepkiyle karşılanırken, gelen son dakika haberine göre BM Genel Kurulu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.