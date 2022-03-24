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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu… | Video 24.03.2022 | 00:42
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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi | Video 23.03.2022 | 19:21
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Son dakika haberleri: Bodrum Belediyesi’ne imar usulsüzlükleri iddiaları nedeniyle operasyon başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) ekipleri akşam saatlerinde Bodrum Belediyesi’nde inceleme başlattı. 40 kişilik KOM ekibi Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü’nü kapattı. İçeride bilgisayar kayıtları, evraklar ve belgeler toplanıyor.