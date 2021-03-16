Son dakika: Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı resmi ziyaret sonrasında ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. 30 bin faz aşının Bosna Hersek'e gönderileceğini belirten Başkan Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 9 kattan fazla artış göstererek 2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Mısır ile ilişkilere de değinen Erdoğan, "Mısır halkı bizimle ters düşmez" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...