Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti | Video
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Son dakika haberi... Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda yangın çıktı. Acı haberi duyuran Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Yangında 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.