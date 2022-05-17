SON DAKİKA! Bursa'da DEAŞ operasyonu! Canlı bomba saldırısı planlıyordu | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:16
03:16
00:42
00:59
47:56
29:38
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı | Video 17.05.2022 | 11:11
01:15
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 224 gözaltı | Video 17.05.2022 | 11:07
04:30
00:33
Sahte engelli raporuyla yüzlerce kişi emekli olmuş! | Video 17.05.2022 | 09:56
04:18
03:39
01:21
00:42
İspanya’da tren kazası: 1 ölü, 85 yaralı | Video 16.05.2022 | 23:21
00:58
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 4 materyalle anlattı | Video 16.05.2022 | 23:11
01:14
İBB'den 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira! | Video 16.05.2022 | 23:06
01:00
02:21
02:35
İstanbul Emniyetinden, Esenyurt’taki kavgaya ilişkin açıklama | Video 16.05.2022 | 21:20
02:17
23 kişi gözaltına alınmıştı... 21’i tutuklandı... | Video 16.05.2022 | 21:07
01:52
Eskişehir’in Günyüzü ilçesini sel vurdu | Video 16.05.2022 | 20:46
Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.