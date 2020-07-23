Son dakika: Bursa'da korku dolu kovalamaca! Trafikte tartıştıkları kişiler tarafından dakikalarca takip edildiler! | Video

Son dakika haberi: Bursa'da bir aile aracıyla seyahat ettiği sırada trafikte bir araç ile tartıştı. Trafikte tartıştıkları kişiler tarafından kovalanan otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi, korku dolu anlar yaşadı. O anlar, otomobilde bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi. Olay, salı günü kırsal Hisaraltı Mahallesi ile Mustakafakemalpaşa yolu üzerinde meydana geldi. 16 SH 411 plakalı hafif ticari araçtaki iki kişiyle otomobil sürücüsü arasında trafikte yol tartışması yaşandı. Sürücüler, seyir halindeyken birbirine bağırdı. Hafif ticari araçtaki kişiler, içinde 1'i çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin peşine düştü. Büyük korku yaşayan otomobildekiler, jandarmayı arayarak, yardım istedi. Otomobilin önünü kesen ticari araçtaki E.K., el işareti yaparak tehdit etti. Otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştı.