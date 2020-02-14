Son dakika! Bursa'da öğrencisine tokat atan öğretmene veliden tekme tokat dayak kamerada | Video
Son dakika haberi... Bursa'da öğrencisine tokat attığı iddia edilen öğretmenin okul koridorunda tekme tokat dayak yediği anların görüntüleri ortaya çıktı!Bursa'da bir veli, çocuğuna tokat attığı iddiasıyla öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü. Öğretmenin darp edildiğini öğrenen diğer öğretmenler okul önünde basın açıklaması yaparken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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