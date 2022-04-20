Video Haber SON DAKİKA: Bursa'da servis aracına bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video
SON DAKİKA: Bursa'da servis aracına bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video

SON DAKİKA: Bursa'da servis aracına bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video

20.04.2022 | 10:57

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Son dakika haberi: Bursa-Mudanya yolunda, cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında yaşanan patlama anı görüntüleri ortaya çıktı. Bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen el yapımı paylayıcının infilak ettiği anlara ait kayıtta, kaldırımda yürüyen vatandaşların bulunduğu ve yol kenarında park halinde araçlar olduğu görüldü.

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