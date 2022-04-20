SON DAKİKA: Bursa'da servis aracına bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video

Son dakika haberi: Bursa-Mudanya yolunda, cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında yaşanan patlama anı görüntüleri ortaya çıktı. Bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen el yapımı paylayıcının infilak ettiği anlara ait kayıtta, kaldırımda yürüyen vatandaşların bulunduğu ve yol kenarında park halinde araçlar olduğu görüldü.