Video Haber Son dakika: Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! Kaza anı kamerada | Video

Son dakika: Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! Kaza anı kamerada | Video

Son dakika: Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! Kaza anı kamerada | Video
22.02.2020 | 13:19

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza anı böyle kaydedildi! Son dakika haberine göre TFF 1. Lig'de bu hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında mücadele edecek Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! Takımlarının Süper Lig'e yükselme mücadelesine destek vermek için Erzurum deplasmanına giden taraftarlar kaza anını saniye saniye görüntüledi. Kazanın nedeni yoğun kar yağışı ve buzlanma olarak belirtildi. Otobüste 45 taraftarın olduğu, yaralıların tedavi altına alındığı açıklandı. İşte son dakika haberinin görüntüleri...

Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildiği kazada 2 kişi hafif yaralandı.

TIR'a çarpmamak için manevra yaptı

Alınan bilgilere göre, TFF 1. Lig Erzurumspor-Bursaspor maçını izlemek için Erzurum'a gelen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, saat 09.15 sıralarında Tepebaşı Geçidi yakınlarında kaza yaptı. 50 kişilik Bursaspor'u taraftarı taşıyan otobüs seyir halindeyken önündeki tıra çarpmamak için manevra yaptı. Yolların aşırı buzlanması nedeniyle 16 AHL 409 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

2 kişi yaralandı!

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otobüsteki taraftarlar ise diğer otobüslere sevk edildi.

Tepebaşı Geçidi yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı

Takımlarını desteklemek için geldiklerini belirten Bursaspor taraftarı, "Takımımızı desteklemek için gidiyorduk. Yavaş gidiyorduk, önümüze kamyon kırdı ona vurmamak için öbür tarafa kırdık. O sırada devrildik. Çok şükür arkadaşlarımızda bir şey yok tek sevindirici haber bu" dedi.
Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, Tepebaşı Geçidi yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

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