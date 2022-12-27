SON DAKİKA: Büyük Menderes Nehri çöplüğe döndü! Bakanlık harekete geçti... | Video
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Aydın'ın Söke ilçesi Sarıkemer bölgesinde bulunan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı İnatçı filmine de ev sahipliği yapan tarihi taş köprü, tekrar biriken çöpler ile yıkılma tehdidi yaşarken, bölgedeki Serçin priz kanalı da zeytin atıklarıyla siyah renge büründü. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.