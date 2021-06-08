Son dakika... Can Dündar hakkında yeni gelişme! Yakalama kararı... | Video
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Son dakika... FETÖ’nün MİT tırları operasyonuna ilişkin davada 27,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar hakkında bir yakalama kararı daha çıkarıldı. Mahkeme, Dündar’ın Almanya’dan iade işlemleri için bir kez daha iade talepnamesi ve kırmızı bülten işlemlerinin başlatılması kararı verdi. Mahkemenin kararı Adalet Bakanlığına gönderilerek, Alman makamlarından bir kez daha Dündar’ın Türkiye’ye iade edilmesi istenecek. MİT tırları görüntülerini yayınlayıp, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terör örgütlerine silah temin ettiği iftirasını atan Dündar, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Almanya’ya kaçmıştı.