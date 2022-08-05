Son Dakika: Cemevi saldırısının detayları ortaya çıktı! Planladı, internetten araştırdı, saldırdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
20:12
04:29
Burhanettin Duran | İki boğaz ve büyük güç rekabetinin yeni dünyası 05.08.2022 | 15:58
02:09
Engin Ardıç | Cılkı çıktı 05.08.2022 | 15:25
02:45
Melih Altınok | Bütün düğmelere aynı anda basıyorlar 05.08.2022 | 15:23
01:56
Mehmet Barlas | Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi neden bu kadar önemli? 05.08.2022 | 15:21
03:14
Mahmut Övür | Göktaş, Ali Koç'un avukatı mı? 05.08.2022 | 15:18
03:45
00:58
Son Dakika: Başkan Erdoğan Soçi'ye gitti | Video 05.08.2022 | 13:28
00:31
02:11
05:00
02:26
Engin Ardıç | Kıyma makinesi de koy 04.08.2022 | 16:46
04:47
05:16
SON DAKİKA! KPSS iptal edildi! Yeni KPSS takvimi için tarih verildi 04.08.2022 | 13:03
04:47
04:47
16:22
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de | Video 04.08.2022 | 11:24
03:36
00:11
Yediiklim Yayınevi'nin Ostim'deki adresine operasyon | Video 04.08.2022 | 09:08
Son dakika haberi... Ankara'da geçtiğimiz cumartesi günü 45 dakika içinde 2 cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan Karaca, Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakaklanmıştı. Zanlının tutuklanmasının ardından saldırının planlı yapıldığı ortaya çıktı. İşte cemevi saldırısının detayları...