Son dakika! Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet'in cezası açıklandı! | Video
Son dakika haberi... Ceren Damar'ın katilinin cezası belli oldu! Türkiye'yi sarsan akademisyen Ceren Damar cinayetinde katil Hasan İsmail Hikmet'in cezası açıklandı! Mahkeme akademisyen Ceren Damar'ı üniversitdeki odasında katleden katil Hasan İsmail Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi!
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