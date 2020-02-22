Son dakika: Ceren Damar'ın katilini savunan avukata soruşturma | Video

Ceren Damar davasında sanığın avukatı ile ilgili son dakika haberi geldi. Kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel davasında, Ceren Damar’ı öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’e ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada karar önceki gün açıklanmıştı. Mahkeme, Ceren Damar'ın katili hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Edinilen son dakika habere göre; Ceren Damar davasında tepki çeken sözler sarf eden Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma başlattı.