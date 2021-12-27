Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge | Video
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Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre; tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapılması, sahiplenilmemiş olanlara el konulması ve hayvan bakımevlerine götürülmesi istendi. Genelgede, hayvan barınaklarına getirilen sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonunun yapılmasının ve ardından doğal yaşam alanına bırakılmasının altı çizildi. İşte detaylar...