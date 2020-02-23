Son dakika! CHP kongresinde kadın delege şiddete maruz kaldı | Video
Son dakika haberi... CHP'de olaysız kongre geçmiyor! CHP Uşak kongresinde bir kadın delege hakaretlere maruz kaldı ve sözlü şiddete tabi tutuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Son dakika! CHP kongresinde kadın delege şiddete maruz kaldı | Video 23.02.2020 | 09:18
04:32
09:23
Son dakika! İstanbul'da panik anları: Mahalleli sokağa döküldü |Video 23.02.2020 | 08:05
14:16
01:18
01:26
Son dakika! KKTC’de korona virüsü alarmı | Video 22.02.2020 | 18:17
01:40
Kapıköy Gümrük Kapısı'na korona virüsüne karşı kamera yerleştirildi | Video 22.02.2020 | 18:17
16:37
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar | Video 22.02.2020 | 17:46
06:11
02:10
00:52
06:13
37:25
01:04
00:52
Son dakika: Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptım ama..." | Video 22.02.2020 | 16:09
02:48
03:19
Son dakika: Ceren Damar'ın katilini savunan avukata soruşturma | Video 22.02.2020 | 15:00
03:02
00:57