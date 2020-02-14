Son dakika! CHP Milletvekili Mahmut Tanal'dan TBMM'de skandal başörtüsü açıklaması | Video

Son dakika haberi... CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın TBMM'de kürsüden yaptığı skandal başörtüsü açıklamasına tepkiler büyüyor! CHP Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM kürsüsünde yaptığı açıklamada başörtüsünün sadece Hac ve Umre'de takılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Mahmut Tanal Meclis Genel Kurulunda konuşurken başörtüsüne ilişkin skandal cümlelere imza attı. Ak Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat konuya ilişkin açıklamalarını A Haber'e yaptı.

İFFET POLAT: "FETÖ AHLAKI TAMAMEN BU KİŞİNİN AHLAKI OLMUŞTUR"

Ak Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat skandal ifadelere yönelik şunları kaydetti:

"Dün 161 sıra sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunları görüşülürken Mahmut Tanal partisi adına söz aldı ve bir ifadede bulundu. Bu ifade şöyleydi, "kadınların nerede örtüneceği bellidir, Kabe'ye giderken, namaz kılarken ve taziyeye giderken kapanır." Bizde o esnada müdahale ettik fakat bizim sesimizi bastırdılar. Şunu görüyorum ki CHP zihniyeti Fetöcüler ile beraber yürüyerek onlara benzemişlerdir. İyi ki CHP'nin içerisinde Mahmut Tanal gibi açık sözlü insanlar var da gerçek zihniyetlerini ortaya koyuyorlar. CHP'de yıllardır milletvekilliyi yapan Mahmut Tanal'ın 2013'de bir idare de başörtü yasağına ilişkin kaldırma itirazı vardır. 2013'den 2020'ye fikirlerini değiştirmemiştir. Tamamen FETÖ ahlakı bunun ahlakı olmuş durumdadır."