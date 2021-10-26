Son dakika: CHP ve HDP 'Hayır' dedi! Suriye-Irak Tezkeresi TBMM'den geçti | Video
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Son dakika haberleri: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP ve HDP tezkere oylamasında 'hayır' oyu kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısından çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine, Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıklamıştı.