Son dakika! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi genel başkan adayları kimler? | Video
Son dakika haberi... CHP'de Genel Kurultay tarihi yaklaşırken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi olacak isimler belli olmaya başladı mı?
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