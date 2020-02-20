Video Haber Son dakika! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi genel başkan adayları kimler? | Video

Son dakika! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi genel başkan adayları kimler? | Video

Son dakika! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi genel başkan adayları kimler? | Video
20.02.2020 | 13:39

Son dakika haberi... CHP'de Genel Kurultay tarihi yaklaşırken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi olacak isimler belli olmaya başladı mı?

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