SON DAKİKA: CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin açıkladığı'Memleket Partisi' resmen kuruldu!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
01:09
01:12
04:28
Kerem Alkin | ‘Döngüsel Ekonomi’yle geleceğin inşası 17.05.2021 | 16:48
07:13
00:37
04:45
Melih Altınok | Elçiye zeval olmaz 17.05.2021 | 15:35
04:04
Hasan Basri Yalçın | Fantastik film değil. Millet İttifakı gerçeği 17.05.2021 | 15:33
04:27
02:11
02:11
04:28
Şebnem Bursalı | Kendimizden başka kimseye güvenmeyiz 17.05.2021 | 11:32
00:45
01:38
02:49
Haşmet Babaoğlu | Tanrıkulu, Öztrak, Tanal bakan olsa, normal mi? 17.05.2021 | 10:35
02:11
05:26
Yavuz Donat | Adnan Menderes Demokrasi Müzesi 17.05.2021 | 10:28
02:30
01:06
Son dakika haberleri... CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin açıkladığı Memleket partisi resmi kuruluşlu gerçekleşti. Muharrem İnce, oybirliği ile Memleket Partisi'nin Genel Başkanı seçildi.
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi kuruldu. Kuruluş dilekçesi Bakanlığa iletildi. Muharrem İnce partinin Genel Başkanı seçildi. Muharrem İnce'nin A Takımı belli oldu. Parti Sözcüsü Gaye Usluer açıklamalarda bulundu.