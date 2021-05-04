Video Haber Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal
04.05.2021 | 09:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal 00:34
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal 04.05.2021 | 09:39
SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da yangın paniği sürüyor! 80 bin metrekare alan kül oldu | Video 02:45
SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da yangın paniği sürüyor! 80 bin metrekare alan kül oldu | Video 04.05.2021 | 01:20
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Marketlerde yeni dönem | Video 01:24
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Marketlerde yeni dönem | Video 04.05.2021 | 01:13
Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi | Video 00:59
Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi | Video 04.05.2021 | 00:37
İstanbul ve Ankara çöküyor | Video 01:52
İstanbul ve Ankara çöküyor | Video 04.05.2021 | 00:21
Son dakika: Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralandı | Video 00:28
Son dakika: Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralandı | Video 04.05.2021 | 00:13
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kürt halkı için en büyük engel HDP | Video 06:35
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kürt halkı için en büyük engel HDP | Video 03.05.2021 | 23:30
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı | Video 05:33
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı | Video 03.05.2021 | 23:18
Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı | Video 00:36
Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı | Video 03.05.2021 | 22:24
MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlerin mevzileri yerle bir edildi | Video 00:30
MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlerin mevzileri yerle bir edildi | Video 03.05.2021 | 22:22
İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti... | Video 03:08
İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti... | Video 03.05.2021 | 22:03
SON DAKİKA! 3 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 03:40
SON DAKİKA! 3 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 03.05.2021 | 19:59
Enerji santralinde korkutan yangın | Video 01:44
Enerji santralinde korkutan yangın | Video 03.05.2021 | 19:23
Rakamlarla Türkiye'de eğitim | Video 02:05
Rakamlarla Türkiye'de eğitim | Video 03.05.2021 | 18:25
Son Dakika Haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya'nın bağımsızlığına önem veriyoruz | Video 03:42
Son Dakika Haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya'nın bağımsızlığına önem veriyoruz | Video 03.05.2021 | 18:12
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 27:20
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 03.05.2021 | 17:41
İBB'den kalpleri acıtan itiraf! 224 at öldü | Video 01:44
İBB'den kalpleri acıtan itiraf! 224 at öldü | Video 03.05.2021 | 17:43
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB’ye Yunanistan ve Rum kesimi tepkisi | Video 07:03
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB’ye Yunanistan ve Rum kesimi tepkisi | Video 03.05.2021 | 17:44
Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. 18 yaş üzeri için aşılama başlayacak | Video 13:22
Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. 18 yaş üzeri için aşılama başlayacak | Video 03.05.2021 | 17:06
Mehmetçik, PKK’lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor | Video 01:04
Mehmetçik, PKK’lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor | Video 03.05.2021 | 16:30

İzmir Çeşme'de satın aldığı villasındaki kaçak bölümleri şikâyet üzerine balyozla yıkmak zorunda kalan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bu kez Kadıköy'de iskânsız dubleks daire satın aldı. Belediye, iskân isteyen Erdoğdu'yu, "Kaçak bölümleri düzeltin" diye uyardı! İşte Aykut Erdoğdu'nun vazgeçemediği kaçak bölümlü villa ve kaçak bölümlü ev olaylarının ikinci perdesi

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA