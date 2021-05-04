Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal
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Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal 04.05.2021 | 09:39
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İzmir Çeşme'de satın aldığı villasındaki kaçak bölümleri şikâyet üzerine balyozla yıkmak zorunda kalan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bu kez Kadıköy'de iskânsız dubleks daire satın aldı. Belediye, iskân isteyen Erdoğdu'yu, "Kaçak bölümleri düzeltin" diye uyardı! İşte Aykut Erdoğdu'nun vazgeçemediği kaçak bölümlü villa ve kaçak bölümlü ev olaylarının ikinci perdesi