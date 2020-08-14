Son Dakika | CHP'li Muharrem İnce disipline verilecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu teşkilatlara ne talimatı gönderdi? | Video
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Son Dakika Haberi... CHP'li Muharrem İnce'nin canlı yayaında düzenlediği basın toplantısındaki çok sert açıklamalardan sonra ne olacak? CHP'li Muharrem İnce, disipline verilip parti ile ilişkisi kesilecek mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile ilgili olarak teşkilatlara hangi talimatı gönderdi? Muhabir Tülay Ağaoğlu, canlı yayında; CHP'deki son gelişmeleri aktardı...