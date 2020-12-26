SON DAKİKA: CHP'li Özkoç'un provokasyonu ortalığı karıştırdı! Meclis'te yumruklar havada uçuştu | Video
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Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu dün kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeyi ele alırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yine bir provokasyona imza attı. Özkoç, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, hakaretler savurdu. AK Partili vekiller duruma tepki gösterince ortalık karıştı.