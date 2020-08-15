Son Dakika: CHP'li Tunç Soyer haddini aştı! AK Parti grubuna salondan çıkarma tehdidi | Video
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Son dakika haberi... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belediye Meclisi'nde İzmir'in meselelerini konuşan AK Parti grubunu salondan dışarı atmakla tehdit etti. Bununla yetinmeyen Soyer, 'bazılarına demokrasi bol geliyor' diye çıkıştı.