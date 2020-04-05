Son dakika: Corona virüsünü 6 günde yenen Fikret Yeni, canlı yayında yaşadıklarını anlattı | Video

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü mücadelesi devam ederken hastalığı yenenlerin sayısının günden güne artması umut oluyor. Türkiye'de corona virüsü hastalığını yenenlerden biri olan Adanalı Fikret Yeni, hastalık sürecinde yaşadıklarını ve 6 günlük mücadelesini canlı yayında anlattı. İşte Corona virüsü hastalığını 6 günde yenerek iyileşen Fikret Yeni'nin yaşadıkları, insanlara önerileri...