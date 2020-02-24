Video Haber Son dakika! Coronavirüs hakkında Uzman Doktor'dan flaş sigara sigara açıklaması | Video

Son dakika! Coronavirüs hakkında Uzman Doktor'dan flaş sigara sigara açıklaması | Video

Son dakika! Coronavirüs hakkında Uzman Doktor'dan flaş sigara sigara açıklaması | Video
24.02.2020 | 10:29

Son dakika haberi... Çinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgınıyla ilgili flaş sigara uyarısı! atv'de yayınlanan Kahvaltı Haberleri programında Nihan Günay’ın konuğu Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, İran'da da hzıla yayılmaya başlayan coronavirüs hakkında vatandaşlara flaş uyarılarda bulundu! Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş "Koronavirüsün akciğerde tutunduğu bazı proteinler var. Bu proteinlerin en çok bulunduğu insanlar Asyalılar, erkekler ve sigara içenler… Ama beyaz ırklar ve siyah ırklar bu hastalıktan altıda bir daha az etkilenecek” dedi.

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