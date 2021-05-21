Video Haber SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı
21.05.2021 | 14:00

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını yaptığı bölümünde makam aracını kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda bir süre ilerledi.

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