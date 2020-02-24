Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan gurbetçi Muhammed'i telefonla aradı | Video
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almaya'daki ırkçı terör saldırısından yaralı olarak kurtulan gurbetçi vatandaş Muhammed'i telefonla görüntülü olarak arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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