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OTOMATİK OYNAT
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Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı 18.10.2021 | 13:51
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:21
04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
02:12
06:29
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 17.10.2021 | 12:38
08:08
THY uçuş ekipleri güneş kremi ile hayat kurtarıyor | Video 17.10.2021 | 11:09
04:04
Dünya devi Türk mucitlerden beslenecek | Video 17.10.2021 | 01:25
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Fethiye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 16.10.2021 | 23:05
02:26
Son rötuşları yapılan AKM’de ışıkları yakıldı | Video 16.10.2021 | 22:24
02:06
00:36
03:41
DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı | Video 16.10.2021 | 19:27
06:47
04:22
Mahmut Övür | Saadet Partisi ne yapacak? 16.10.2021 | 17:14
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Mehmet Barlas | Yunanistan şımarıklığı bırakmalı 16.10.2021 | 17:11
06:41
05:11
Şehit Ömer Halisdemir'in babası hem ağladı hem ağlattı 16.10.2021 | 15:38
29:28
03:42
Hasan Basri Yalçın | Suriye’de geleceği hesaplamak 16.10.2021 | 14:18
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı Angola'da resmi törenle karşılandı.