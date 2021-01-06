SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı törenle karşıladı | Video
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.