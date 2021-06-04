Video Haber SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı
04.06.2021 | 15:20

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı olarak yürüttüğümüz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı

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