SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yapımı devam eden AKM'de | Video
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'de yapımı devem eden Atatürk Kültür Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldı.