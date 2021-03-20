Video Haber SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yapımı devam eden AKM'de | Video

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yapımı devam eden AKM'de | Video

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yapımı devam eden AKM'de | Video
20.03.2021 | 16:42

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'de yapımı devem eden Atatürk Kültür Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldı.

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