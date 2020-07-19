Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu | Video
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Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak Cuma namazı için hazırlıkların sürdüğü Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii ziyaretinin ardından Taksim'de inşası süren Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.