Video Haber Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de | Video

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de | Video

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de | Video
15.07.2020 | 12:06

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılmak için geldiği TBMM'de resmi törenle karşılandı.

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