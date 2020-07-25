Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yıllık 110 milyon tasarruf sağlanacak" | Video
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya Çevreyolu açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Amasya Çevreyolu açılış törenine önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevreyolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 km kısaltıyor. Daha önce yaklaşık 30 dakika süren bu güzergah artık 7-8 dakikada kat edilebilecek. Böylece vakitten ve akaryakıttan yıllık 110 milyon tasarruf sağlanacak." dedi.