Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın yaklaşım tarzı böyle giderse gereğini yaparız" | Video
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı ile yemek programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin "100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız." ifadelerini kullandı.