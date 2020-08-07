Video Haber Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii'de sevgi seli | Video

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii'de sevgi seli | Video

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii'de sevgi seli | Video
07.08.2020 | 14:08

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Son dakika haberi... 3. defa Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayasofya Camii'nde Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektiren vatandaşlar cami dışında da beklemeye devam ettiler.

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