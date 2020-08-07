Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii'de sevgi seli | Video
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Son dakika haberi... 3. defa Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayasofya Camii'nde Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektiren vatandaşlar cami dışında da beklemeye devam ettiler.