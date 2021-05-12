Video Haber SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması
12.05.2021 | 11:03

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Son dakika haberleri... Normalleşme ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı özel mesajında bayram sonrasında kademeli normalleşme müjdesi verdi.

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