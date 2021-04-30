SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 30.04.2021 | 14:02
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Son dakika! Otogar bombacısı terörist böyle yakalandı | Video 29.04.2021 | 14:44
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cuma namazı sonra basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.